TSK’dan İdlib’de rejime ağır darbe

İDLİB

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamaya göre ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi.Suriye'nin İdlib kentinde Rusya ve İran destekli rejim güçleriyle 21 gündür devam eden çatışmaların ardından M4 ve M5 kara- yollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesi, tekrar ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri de bölgede savaşan muhalif gruplara ateş desteği verdi. İdlib'in giriş kapısı olarak kabul edilen Serakib'te Mehmetçiğe ait 4 gözlem noktası da Suriye Ordusu'nun ablukasından kurtarıldı. Dün akşam geç saatlerde ilçe merkezinin dış mahallerine ulaşan ılımlı muhalifler, ilerleyen saatlerde rejim güçlerinin hatlarını aşmayı başardı. Kentin dış mahallelerine giren ılımlı muhalifler sabaha kadar süren şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezini tümüyle ele geçirdi. Merkezi çevreleyen Trenbe, Şabur, Dadih ve Zekkar köylerinde de hakimiyet sağlandı. Serakib ilçesi, ülkenin en önemli kentlerini birbirine bağlayan M4 ve M5 kara yollarının birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor. Ülkenin kalbi olarak kabul edilen ilçede M4 karayolu, Lazkiye'in Halep ve Hama'yla bağlantısını sağlarken, M5 kara yolu da Halep-Şam bağlantısını kuruyor. Bu arada İdlib'in güneyinde, Rus savaş uçaklarının destek verdiği rejim ordusu 20'ye yakın köy ya da çiftlik benzeri yerleşimi ele geçirdi. İdlib'e düzenlenen saldırılarda 3'ü kadın, 5'i çocuk 11 sivil yaşamını yitirdi.Zirvesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Zirvede, Esad rejiminin yüz binlerce Suriyeli'nin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir" denildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Rejimine Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için verdiği sürenin dolmasına 24 saat kala Ankara ve İdlib'te hareketli saatler yaşandı. Bölgede tansiyonun yükselmesi ve Rejimin Mehmetçik'e saldırmasının ardından şehit haberlerinin gelmesiyle birlikte teyakkuza geçen Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olağanüstü güvenlik zirvesi toplandı. Toplantıda İdlib'le ilgili yol harita ve operasyon seçenekleri değerlendirildi. Başkan Erdoğan, gelişmelerle ilgili muhalefet liderlerini bilgilendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i telefonla görüştü.