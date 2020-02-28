Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Yalova Belediyesindeki zimmet skandalında şüpheliler adliyeye sevk edildi

Yalova Belediyesindeki zimmet skandalında şüpheliler adliyeye sevk edildi

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Yalova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.2.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 10:46 ABONE OL
Yalova Belediyesindeki zimmet skandalında şüpheliler adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika! Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcısı Halit Güleç görevden uzaklaştırıldı! | Video

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Soruşturma kapsamında önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan T.T, H.Ç. ve E.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yalova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberi: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve belediye başkan yardımcısı Halit Güleç'e ilişkin flaş gelişme! İşte detaylar...

SORUŞTURMANIN AYRINTILARI

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Halit G'nin sekreteri B.T, soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G, tutuklanmış, Halit G'nin şoförü B.E, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Önceki gün düzenlenen operasyonda ise belediye personeli olmadıkları öğrenilen T.T, H.Ç. ve E.G. de soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Vefa Salman’dan, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkan yardımcısı Halit Güleç’e “Geçmiş olsun” ziyareti!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalova Belediyesindeki zimmet skandalında şüpheliler adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN