Yalova vurgunu başkana dayandı

Yalova Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığına ilişkin yürütülen İçişleri Bakanlığı'ndan atanan üç müfettişin yanı sıra, Yalova Cumhuriyet Savcılığı'nın ve Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Vefa Salman dün akşam görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mülkiye Müfettişlerinin yolsuzluklara yönelik tespitleri kapsamında tevdi raporu düzenleyerek Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Son dakika! Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcısı Halit Güleç görevden uzaklaştırıldı! | Video

"Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişlerinin önerileri doğrultusunda; kamu zararına neden olan suç iddialarının önemli ve ciddi iddialar olması, usulsüz yapılan harcamaların sağlıklı ve güvenilir biçimde tespitinin devamının gerektirmesi, soruşturmaya başlanıldığından itibaren usulsüz ödeme ve işlemlerle ilgili tespitlerin artarak devam etmesi, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/3088 sayılı soruşturma dosyasında Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma yürütülüyor olması, Belediye Başkanının belediyenin en üst yöneticisi olma sıfatıyla birçok işleme etki edebilecek yetkiye sahip olması, yürütülen adli ve idari soruşturmanın selameti; suç delillerinin yok edilmesi, karartılması ya da değiştirilmesinin engellenmesi amacıyla Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Başkan Vefa Salman'ın en yakın çalışma arkadaşı ve güvendiği isim Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in yanı sıra toplam 6 tutuklunun bulunduğu soruşturmada üç kişi daha gözaltına alınmıştı.