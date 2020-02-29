Anneler hain saldırıyı lanetledi: Ciğerimiz parçalandı

Çocukları teröristlerce kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır il binasında başlattığı eylem 179 günü geride bıraktı. 11 ailenin evladına kavuştuğu eyleme dün 3 aile birden katılarak, evlat nöbeti tutan aile sayısı 107'ye yükseldi. Aileler dün 33 askerin şehit olduğu saldırıyı da kınadı. İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasından büyük üzüntü duyan aileler, ellerinde Türk bayraklarıyla HDP il binası girişindeki merdivenlerde toplandı."Kahrolsun Esad", "Askere uzanan eller kırılsın" sloganları atan aileler adına açıklama yapan baba Şehmus Kaya, saldırıya tepkisini dile getirerek "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize kahpece saldırıda bulunan Esed rejimini lanetliyor ve kınıyoruz." dedi. "Vatan sağ olsun" diyen Kaya, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlere acil şifa diledi. Anne Saliha Mert: Şehit annelerinin yanındayız. Çok acı bir şey. Bugün çok üzgünüz, acımız çok fazla. Her şehit içime bir ateş düşürüyor.Ağabeyi için eylemde yer alan Raife Taşdelen: Devletimizin, milletimizin başı sağ olsun.Baba Şevket Altıntaş da 33 askerin şehit düşmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Ciğerimiz 33 yerden parçalandı. Halkımızı Fetih Suresi okumaya davet ediyorum." diye konuştu.Aileler, açıklamanın ardından şehitler için dua etti, asker selamı vererek bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Şehitler için saygı duruşunda bulunan aileler Esad'ın fotoğrafını yaktı.11 ailenin evladına kavuştuğu eyleme dün 3 aile birden katılarak, evlat nöbeti tutan aile sayısı 107'ye yükseldi. Şırnak Güçlükonak ilçesinden 6 ay önce dağa kaçılan 19 yaşındaki oğlu Ramazan için eyleme katılan Mehmet Halil Eliçümüş, oğlunun çalışmak için gittiği İstanbul'dan izin için geldiği köyde kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Eliçümüş, "HDP aracı olmuş, oğlumu HDP'den istiyoruz. Oğlumu almadan buradan ayrılmayacağım. Oğlumun kaçırılmasına sebep olanları Allah kahretsin. Oğluma sesleniyorum, neredeyse gelsin askerlere teslim olsun. Ceza yok, neredeyse bir fırsatını bulup gelsin teslim olsun" dedi. Baba Eliçümüş, açıklamasının ardından evlat nöbeti eylemine katıldı.

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