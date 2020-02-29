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'dan şehitleri için başsağlığı mesajı

şehitleri için tüm Türkiye tek yürek oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan başsağlığı mesajında , "Silah arkadaşlarımız, 27 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.2.2020 23:12 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 23:12 ABONE OL
Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

Bakan Akar, 27 Şubat günü İdlib'de düzenlenen alçak saldırı sonrası şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı. Sosyal medyadan yayınlanan başsağlığı mesajında "şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" açıklaması yer aldı.

BAKAN AKAR'IN YAYIMLADIĞI MESAJ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın mesajı ile birlikte şehitlerin fotoğraflarına da yer verildi. Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 27 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
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