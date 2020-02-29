Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş İdlib açıklaması

ABD ile Taliban arasında barış sürecini başlatması beklenen anlaşmanın imza törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Çavuşoğlu, yabancı gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME!

Çavuşoğlu, Suriye, Libya, Yemen ve Afganistan'daki durumların tüm uluslararası kamuoyunu ilgilendiren meseleler olduğunun altını çizerek, "Bu anlaşma, Afganistan'da sürdürülebilir barışın sağlanması için önemli bir gelişme." diye konuştu.

İdlib'de Esed rejiminin saldırılarına ilişkin yöneltilen bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Suriye genelinde ve özellikle İdlib'de rejimin saldırganlığı felakete dönüşüyor. Rejim ve destekçileri, sivilleri, hastaneleri, okulları ve bizim oradaki askerlerimizi hedef aldı. Rusya'nın, rejimi desteklediği açık ancak doğrudan bizi hedef aldığını söyleyemeyiz. İdlib'de sürdürülebilir ve bağlayıcı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile birlikte çalışıyoruz. Heyetimiz, Rus heyetiyle dün karşı tarafın talebi üzerine Ankara'da tekrar bir araya geldi. Ancak görünüşe göre bu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesiyle yerine gelebilir. Bunun için çalışıyoruz ve bu görüşme martın ilk haftasında olacak." ifadesini kullandı.