Bedelini ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esad ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak devlet değil. Ülkemizi hedef alan her saldırı, en ağır biçimde cevabını alacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ordumuz eli kanlı Esad rejiminden mutlaka hesap soracaktır. İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır. Bu nedenle uluslararası toplum artık İdlib ve Suriye'de yaşanan insani krize 'dur' demeli ve somut adımlar atmalıdır.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Vatan için şehadete eren kahramanlarımıza Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.

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