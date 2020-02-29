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’dan sınırına jandarma takviyesi yaptı

ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri üzerine 'nin, kayıtsız göçmenler için kapıları açması üzerine binlerce Avrupa'nın yolunu tuttu. Özellikle Yunanistan'a geçmek isteyenler adalar ile sınırlara akın etti. İçişleri Bakanlığı da, olası bir mülteci akınına önlem olarak Türkiye sınırına ek jandarma ekipleri gönderdi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.2.2020 21:26 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 21:34 ABONE OL
Bulgaristan’dan Türkiye sınırına jandarma takviyesi yaptı

Türkiye'nin Suriye'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırının ardından Avrupa sınır kapılarını açması nedeniyle, Bulgaristan güvenlik önlemlerini artırdı.

Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Türkiye ile sınır bölgesine takviye jandarma ekipleri yerleştirildiğini belirtti.

Halihazırda Bulgar sınırına yönelik bir mülteci akınının gözlenmediğini aktaran Mladen Marinov, bundan bir ay önce olduğu gibi yalnızca tekli sınır geçme girişimlerinin devam ettiğini ifade ederken, Türk yetkililerle kesintisiz bir şekilde iletişim halinde olduklarını kaydetti.

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Bulgaristan’dan Türkiye sınırına jandarma takviyesi yaptı
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