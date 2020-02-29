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'da bir kadın terörist teslim oldu

'dan gelen bilgilere göre bir kadın terörist ikna yoluyla teslim oldu. Terör örgütü 'dan kaçan kadın teröristin "" kod adı olduğu açıklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.2.2020 19:06 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 19:25 ABONE OL
Diyarbakır'da bir kadın terörist teslim oldu

Diyarbakır'da bir kadın terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçan 'Nujin Lice' kod adlı Songül Turfan güvenlik güçlerine teslim oldu.

2015 YILINDA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA KATILIDIĞI ÖĞRENİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerinin PKK'lı teröristlerin teslim olmaları için ikna çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ailesinin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu, 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 'Nujin Lice' kod adlı Songül Turfan, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmayla bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 49'a yükseldi.

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