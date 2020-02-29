DW’den Türkiye’ye Kaşıkçı cinayeti karalaması

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 15 kişilik Suudi suikast timi tarafından öldürülmüştü. Deutsche Welle (DW) Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye karşı yürüttüğü kara propagandasına öncülük etmeyi sürdürdü.

DW'deki Conflict Zone programında Tim Sebastian'ın konuğu olan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'e sorular yöneltti.

MİT DİNLEME KAYITLARINI ELE GEÇİRMİŞTİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'in konuk olarak katıldığı programda, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Türkiye'nin ortam dinlemesi yaptığı iftirasına geniş yer verildi. Hâlbuki MİT, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nu dinlememiş, dinleme kayıtlarını ele geçirmişti.

MİT, bu kayıtları geriye dönük dinleyerek Cemal Kaşıkçı cinayetindeki konuşmaları ilgili uluslararası istihbarat birimlerinin yetkililerine dinletmiş, tapelerin dökümlerini de İstihbarat servislerine yazılı halde vermişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım 2018 tarihli konuşmasında, "Biz tapeleri Suudi Arabistan'a, ABD'ye, Almanlara, İngilizlere, Fransızlara hepsine verdik. Buradaki konuşmaları herkes biliyor" demişti.

DW İLE MUHALİF SİTELER TÜRKİYE'Yİ KARALAMAYA KALKTI

DW sitesi de "Suudi bakandan Türkiye'ye Kaşıkçı suçlaması" başlıklı haberinin ardından bazı muhalif siteler de haberi paylaşmaya başladı. Diken.com.tr "Suudi Arabistan: Elçiliği dinleyen Türkiye, neden Kaşıkçı'yı uyarmadı?" başlığıyla propaganda faaliyetine destek olmuş oldu. Kaldı ki, Ankara'daki MİT karargâhına birçok istihbarat yetkilisi gelmiş, elde edilen ses kayıtları dinlettirilmiş, tapelerin dökümü de paylaşılmıştı. Bu haberlerde uluslararası medyada yer aldığı gibi Türkiye'deki medya kuruluşları tarafından haberleştirilmişti.

DW, SUUDİ PRENSİ SELMAN'I AKLAMAK İÇİN İFTİRA ATILDI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el Cubeyr, Suudi Arabistan yönetimine tape dökümlerinin verildiğini bildiği halde, Türkiye'ye karşı psikolojik harekât yürüten DW'de bu konuşmadan yola çıkarak uluslararası arenada Türkiye'yi karalama ve zor durumda bırakma görevini sürdürmüş oldu. Hatta belli teçhizatlar ile geldiği sonradan tespit edilen 15 kişilik Suudi suikast timinde, adli tıp uzmanı olduğu halde bunu inkâr yoluna gitmesi dikkat çekti. DW, bilerek ve isteyerek Suudi Arabistan devletinin Kaşıkçı cinayetinde yürüttüğü kara propagandasına gerçekler ortadayken destek vermiş oldu.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda işlenen cinayetin emrinin Riyad yönetiminin vermediğini belirttiği açıklamasında el Cubeyr'e, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı aklamak için söylemlerini DW ekranlarında sürdürdü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında verilen karara tepki!

SUUDİ MAHKEMESİ SELMAN'A YAKIN İSİMLERE CEZA VERMEDİ

Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı cinayeti davasında Aralık 2019'da, 15 kişilik suikast timinden beş kişiye idam cezası verilmişti. Üç sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiği belirtilmişti. Cinayeti yönettiği belirtilen Suud el-Kahtani'ye herhangi bir suçlama yöneltilmemişti. Cinayette görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri ise serbest bırakılmıştı. Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı davasında, cinayeti işleyenlerin ve azmettiricilerinin yargılanmadığı davada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın isimlere herhangi bir ceza verilmemişti.

KAPALI KAPILAR ARDINDA DAVA GÖRÜLDÜ

Kaşıkçı ailesi, oğulları ve avukatlarının yanı sıra Türkiye'den temsilciler duruşmada hazır bulunmuş ama medya mensupları duruşmaya alınmamıştı. Belli kişilerin katılmasına izin verilen duruşma gizli duruşma yapıldığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard davanın kapalı kapılar ardında yapılmasına tepki göstermişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi mahkemesince alınan karar hakkındaki soruya verdiği yazılı cevapta, "Karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzak" demişti.