Erdoğan ve Trump ilave adımlar için mutabık kaldı

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan dünABD Başkanı Donald Trump ile telefondagörüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılanaçıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerinyanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmelerbaşta olmak üzere, bölgesel konularele alındı.Başkan Erdoğan, kahraman Türk askerlerini hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etti. Erdoğan ve Trump, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldı.Bu arada Başkan Erdoğan, Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la da telefonda görüştü.