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Erdoğan ve Trump ilave adımlar için mutabık kaldı

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 29.2.2020 ABONE OL
Erdoğan ve Trump ilave adımlar için mutabık kaldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, kahraman Türk askerlerini hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etti. Erdoğan ve Trump, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldı.
Bu arada Başkan Erdoğan, Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la da telefonda görüştü.
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Erdoğan ve Trump ilave adımlar için mutabık kaldı
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