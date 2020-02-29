Erdoğan ve Trump ilave adımlar için mutabık kaldı

Başkan
Recep Tayyip Erdoğan dün
ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda
görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan
açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin
yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler
başta olmak üzere, bölgesel konular
ele alındı.
Başkan Erdoğan, kahraman Türk askerlerini hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etti. Erdoğan ve Trump, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldı.
Bu arada Başkan Erdoğan, Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la da telefonda görüştü.