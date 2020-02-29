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'deki alçak saldırı sonrası 'ya şehit ateşi düştü

'de askerlerimize yönelik yapılan alçak hava saldırısında 34 askerimiz şehit olmuştu. Şehitlerin kimlikleri açıklandı. Açıklanan bilgiler sonrası 'ya şehit ateşi düştü. Hava saldırısında şehit olan 'nın acı haberi Sincan ilçesinde annesi 'e ulaştı. Tek çocuğunu kaybeden Kezban Erdemir şehit haberi sonrası gözyaşlarına boğuldu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.2.2020 19:15 ABONE OL
İdlib'deki alçak saldırı sonrası Ankara'ya şehit ateşi düştü

İdlib'deki alçak saldırı sonrası Ankara'ya şehit ateşi düştü. İdlib'de hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın acı haberi, Ankara'nın Sincan ilçesinde oturan annesi Kezban Erdemir'e de ulaştı. Askeri yetkililer, anne Kezban Erdemir'e, sağlık görevlileri eşliğinde acı haberi verdi. Şehidin annesi Kezban Erdemir, tek çocuğunu kaybetmenin acısıyla gözyaşlarına boğuldu. Anneyi, askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Ev ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Evin önünde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Şehit haberini alan vatandaşlar, Kezban Erdemir'e taziyede bulundu. Şehidin Denizli'de yaşayan babası Mehmet Çankaya'nın da cenaze töreni için Ankara'ya yola çıktığı öğrenildi.

Şehit Halil Çankaya'nın cenazesi, yarın öğle Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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İdlib'deki alçak saldırı sonrası Ankara'ya şehit ateşi düştü
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