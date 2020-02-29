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’de İl Başkanı ile birlikte 11 kişi / operasyonda gözaltına alındı

’de aralarında Mardin İl Başkanı ’nun da bulunduğu 11 şüpheli terör örgütü /'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.2.2020 18:13 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 18:13 ABONE OL
Mardin’de HDP İl Başkanı ile birlikte 11 kişi PKK/KCK operasyonda gözaltına alındı
Mardin'de aralarında HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ile birlikte 11 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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