MHP lideri Bahçeli: Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir

KANDİLİ KANA BULADILAR: Allah korkusu taşımayan, insan sevgisi tanımayan caniler Regaib Kandilimizi kana bulamışlardır. İdlib'de vuku bulan hunhar saldırıda 33 kahramanımız şehit olmuş, 32 kahramanımız da yaralanmıştır. Elbette acımız çok büyüktür. Derinleşen İdlib krizi milli bekamızı en üst düzeyde tehdit eden bir hüviyete bürünmüştür. Bundan sonra hiçbir bahanenin, hiçbir sözün itibarı, iradesi ve inandırıcılığı kalmamış, bütün ezberler bitmiş ve tükenmiştir.

HER KARARIN DESTEKÇİSİYİZ: Rusya Federasyonu Türkiye'ye karşı beslediği gizli husumeti açıkça ifşa etmiştir. Katil Esad cinayet ve rezaletleriyle resmen düşman kampa yerleşmiş, nefretin ve şiddetin yegâne failine dönüşmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi, hükümetin alacağı siyasi ve askeri her karar, her uygulama, her tasarrufun bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır. Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir.

BİRLİK OLMA GÜNÜ: Nitekim İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir. Sonunu hazırlayan şerefsiz Esad hain ve hunhar saldırılarının karşılığını en ağır şekilde almalıdır. Esad ya pişman olup teslim bayrağını çekecek ya da bombaladığı topraklar ona ve çetesine mezar olacaktır. Gün bir olma, beraber olma, birlikte aynı cephede, aynı şuur ve ruhta buluşma günüdür.