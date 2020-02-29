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duyurdu! Bomba yüklü su tankeri imha edildi

, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankerinin imha edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.2.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 17:00 ABONE OL
MSB duyurdu! Bomba yüklü su tankeri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS Timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

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MSB duyurdu! Bomba yüklü su tankeri imha edildi
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