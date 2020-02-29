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O sitenin Genel Yayın Yönetmeni İstanbul'da gözaltına alındı

Yönetmeni gözaltına alındı. Türkiye aleyhine dezenformasyon faaliyetleri ile dikkat çeken Dursunoğlu’nun Twitter hesabından ’yı ‘düşman’ olarak lanse etmesi dikkat çekerken ’i ziyarete gittiği görüntüler de ortaya çıktı.

Sema ALİM Sema ALİM Gündem
Giriş Tarihi: 29.2.2020 22:23 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 22:39 ABONE OL
O sitenin Genel Yayın Yönetmeni İstanbul'da gözaltına alındı

Yakın Doğu Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu gözaltına alındı.

Kendi halkına zulümde sınır tanımayan Beşar Esed ile birlikte olduğu görüntülere ulaşıldı.

Gözaltına alınan Dursunoğlu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili skandal bir tweet attığı belirlendi.

İşte o skandal tweetler

Tweetinde, "Suriye hava savunması, Halep çevresindeki düşman hedeflerine karşılık veriyor" demesi dikkat çeken Dursunoğlu'nun ayrıca Beşar Esed'i ziyarete gittiği görüntüler ortaya çıktı.

Dursunoğlu'nun bugün akşam saatlerinde "Türkiye destekli terörist gruplar, İdlib'in güneyinde Suriye ordusuna karşı geniş çaplı bir askeri harekat başlattı" şeklindeki tweeti de büyük tepki aldı.

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O sitenin Genel Yayın Yönetmeni İstanbul'da gözaltına alındı
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