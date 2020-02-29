Olağanüstü hal yasası nasıl çıktı? CHP ve HDP olağanüstü hal yasasına yasa çıkmadan neden destek verdi?

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği darbe girişiminden 5 gün sonra ilan edilen olağanüstü hal uygulamasına CHP ve HDP'nin de dolaylı destek verdiği ortaya çıktı.

A Haber Televizyonu'nda yayınlanan ve Hikmet Öztürk'ün sunduğu "Memleket Meselesi" programına katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 20 Temmuz 2016 tarihinde Meclis'ten geçen olağanüstü hal yasası öncesinde CHP, MHP ve HDP grup başkanvekilleriyle yaptığı görüşmeleri anlattı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş: "Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'u gölgelemek istiyor!" | Video

GÖK: "DARBEYLE MÜCADELE İÇİN, HÜKÜMETİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAK ADINA TBMM'DE OLAĞANÜSTÜ HAL GETİRMENİZİ UYGUN BULABİLİRİZ"

Mustafa Elitaş, ilk aradığı kişinin şu an TBMM Başkanvekili Levent Gök olduğunu belirterek, "19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece saat: 00.55'de Levent bey dedi ki, 'Ben derhal genel başkanımızla görüşüp, size bilgi vereceğim' dedi. Arkasından beş veya on dakika sonra saat: 01.00 veya saat:01.05'te Levent Gök bey aradı ve 'Sayın genel başkanımızla (Kemal Kılıçdaroğlu) görüştük. Biz prensip olarak olağanüstü hale karşıyız ama darbeyle mücadele için, hükümetin önündeki engelleri kaldırmak adına TBMM'de olağanüstü hal getirmenizi uygun bulabiliriz ama desteklemiyoruz ama 'Evet' oyu da vermeyiz. Şiddetli bir konuşmada yapmayacağız' dedi" ifadelerini kullandı.



HDP GRUP BAŞKANVEKİLİ 'PRENSİP OLARAK KARŞIYIZ AMA ŞİDDETLİ ELEŞTİRİ DE BULUNMAYACAĞIZ"

Mustafa Elitaş, HDP Grup Başkanvekili de; 'Biz prensip olarak olağanüstü hale karşıyız. Siz de, olağanüstü hali kaldıran partisiniz ama FETÖ ve paralel yapıyla, bu darbeyle mücadele için parlamentonun merasiminde ortaya çıkarılması gereken kanunlar uzun bir süreç alacağından dolayı olağanüstü hal ilan edilmesi ve olağanüstü halle birlikte Anayasa'nın 119, 120 ve 121 maddelerine göre OHAL KHK yetkisi veriyor. Biz prensip olarak karşıyız, direnmeyiz olumlu oy vermeyiz ama çok da şiddetli eleştiride bulunmayız' dedi" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN: "MUSTAFA, SİYASİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİYLE GÖRÜŞ"

Mustafa Elitaş, şunları söyledi:

"19 Temmuz'u (19 Temmuz 2016) 20 Temmuz'a (20 Temmuz 2016) bağlayan gece saat 01.00 doğru Sayın Başbakan Binali Yıldırım beni aradı, 'Buyrun' dedim, 'Ne yapıyorsun Elitaş' dedi. 'Evdeyim Sayın Başbakanım' dedim. O sırada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, başbakanımızdan telefonu aldı ve 'Mustafa, siyasi parti grup başkanvekilleriyle görüş. Yarın olağanüstü hal ilan etmeyi düşünüyoruz' dedi. Aynen cümle bu… 'Tamam, efendim, ben arz ediyorum' dedim."

"LEVENT GÖK VE ERKAN AKÇAY'I ARADIM, AKÇAY 'ÖNERGEYİ DESTEKLİYORUZ' DEDİ"

"İlk aradığım kişi şu an TBMM Başkanvekili Sayın Levent Gök oldu. O zaman Levent Gök, CHP'nin grup başkanvekiliydi. Sanıyorum, 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece saat: 00.55'de Levent bey dedi ki, 'Başkanım, ben derhal genel başkanımızla görüşüp, size bilgi vereceğim' dedi. İkinci olarak MHP Grup Başkanvekili Sayın Erkan Akçay'la görüştüm. Sayın Erkan Akçay, 'Biz bu konuyu kendi aramızda değerlendirdik, olağanüstü hal kararı alınmasıyla ilgili AK Parti iktidarının getireceği önergeyi destekliyoruz' dedi."



"HDP GRUP BAŞKANVEKİLİ DE DESTEK VERDİ"

"Arkasından HDP Grup Başkanvekili görüştüm, HDP Grup Başkanvekili arkadaşımız 'Biz prensip olarak olağanüstü hale karşıyız. Siz de, olağanüstü hali kaldıran partisiniz ama FETÖ ve paralel yapıyla, bu darbeyle mücadele için parlamentonun merasiminde ortaya çıkarılması gereken kanunlar uzun bir süreç alacağından dolayı olağanüstü hal ilan edilmesi, olağanüstü halle birlikte Anayasa'nın 119, 120 ve 121 maddelerine göre OHAL KHK yetkisi veriyor. Biz prensip olarak karşıyız, direnmeyiz olumlu oy vermeyiz ama çok da şiddetli eleştiride bulunmayız' dedi."



GÖK: OLAĞANÜSTÜ HAL GETİRMENİZİ UYGUN BULABİLİRİZ, ŞİDDETLİ KONUŞMA YAPMAYACAĞIZ"

"Arkasından beş veya on dakika sonra saat: 01.00 veya saat:01.05'te CHP Grup Başkanvekili Levent Gök bey aradı ve 'Sayın genel başkanımızla (Kemal Kılıçdaroğlu) görüştük. Biz prensip olarak olağanüstü hale karşıyız ama darbeyle mücadele için, hükümetin önündeki engelleri kaldırmak adına TBMM'de olağanüstü hal getirmenizi uygun bulabiliriz ama desteklemiyoruz ama 'Evet' oyu da vermeyiz. Şiddetli bir konuşmada yapmayacağız' dedi"



"TBMM TUTANAKLARI İNCELENSİN"

"20 Temmuz 2016 tarihinde TBMM tutanakları incelensin ve görüşmelere bakılsın. Parlamentoda gürültü veya masalara vurulma olmadığı görülecektir. Parlamentoda hem HDP'nin, hem de CHP'nin konuşmalarını dinlenilsin."



"MECLİS BAŞKANIMIZ İSMAİL KAHRAMAN'I ARADIM…"

"Ben bu durumu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettim ve 'Siyasi partilerin görüşleri bu' dedim. O zaman (Recep Tayyip Erdoğan), 'Meclis Başkanımızı ara (İsmail Kahraman) ara ve davet etsin' dedi. Meclis Başkanımız İsmail Kahraman'ı aradım ve 'Sayın başkanım. TBMM'ni olağanüstü toplantıya çağırabilir misiniz çünkü yarın olağanüstü hal ilan edeceğiz' dedim. İsmail Kahraman da, 20 Temmuz saat:14.00 veya saat:15.00'de TBMM'ni olağanüstü toplantıya çağırdı ve görüşmeler başladı."



"KEMAL KILIÇDAROĞLU MAALESEF FETÖ'NÜN TÜRKİYE'Yİ İŞGAL ETME OPERASYONUNU GÖLGELİYOR"

"20 Temmuz 2016 tarihli TBMM tutanakları incelenirse, siyasi parti grupları adına 20'şer dakika konuşma hakları var. Makul bir şekilde olağanüstü halin geçtiğini görülecektir ama bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimini gölgelemek için, FETÖ'nün Türkiye'yi işgal etme operasyonunu gölgede bırakabilmek için, 'Asıl darbe 20 Temmuz' diye ifade etmiş ve arkasından 'Bu örtülü bir darbedir. Tiyatro ve kurgu darbedir' diyerek maalesef çok acı ve talihsiz söylemler içerisinde bulunmuştur. 20 Temmuz gecesi olan hadise budur."