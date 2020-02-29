Rusya askerimızin yerini biliyordu

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MiSavunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da Suriye sınırının sıfır noktasındaki Taktik Komuta Merkezi'nde İdlib'de yaşanalalrala ilgili değerlendirmelerde bulunup düzenlenen operasyonla ilgili bilgi verdi. Akar şunları söyledi:Ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib'de bulunan birliklerimiz alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış, 33 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 32 kahraman silah arkadaşımız yaralandı.Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışı müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını burada belirtmek isterim.Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Operasyonlarımız Mehmetçiğe ve mazlumlara uzanan kanlı eller kırılana kadar devam edecektir.TÜRKİYE ile Rusya arasındaki İdlib konulu görüşmelerin üçüncüsü dün yapıldı. Rusya'nın talebi üzerine gerçekleştirilen Ankara'daki görüşmede Türkiye, derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması için rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Rus heyetinin Türkiye'den ayrılacağı belirtildi. ANKARA