SON DAKİKA! Mültecilere Yunanistan'dan insanlık dışı saldırı! Ses ve gaz bombaları, barikatlar...

Türkiye, İdlib'deki alçak saldırıya misli ile yanıt vermeye devam ederken son dakika haberine göre yaşananların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ardından mültecilerin Avrupa yolculuğu için sınır kapısı açıldı. Mülteci konusunda Türkiye'ye yeterli desteği göstermeyen Avrupa ülkeleri karar sonrası büyük panik yaşarken, Yunanistan ve Bulgaristan sınırı karıştı. Türkiye'den kara ve deniz yolu ile Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerin sayısı on binler ile ifade ediliyor. En büyük hareketlilik ise Yunanistan - Türkiye kara geçişi olan Pazarkule Sınır Kapısı'nda yaşanıyor. Yunanistan mültecileri kabul etmemek için insanlıkdışı uygulamaları hayata geçirdi. A Haber binlerce mülteci ile Yunanistan arasında yaşananları anbean görüntüledi. İşte son dakika görüntüleri…