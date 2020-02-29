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! Mültecilere 'dan insanlık dışı saldırı! Ses ve gaz bombaları, barikatlar...

Gelen haberine göre Türkiye'nin İdlib'deki alçak saldırı sonrası sınırları açarak mültecilerin geçişine izin vereceğini duyurmasının ardından on binlerce mülteci ve Bulgaristan sınırına akın etti. Bazı mülteciler botla Yunan adalarına geçmeye çalışırken, karıştı. Yunanistan sınıra önce otobüs çekti, yetmedi jiletli barikat kurdu, o da yetmedi ses bombası ve gaz bombası atıldı. Ancak mülteciler tüm zulme karşı Yunanistan sınırından geri adım atmıyor. Yunan polisinin yanı sıra komando ve özel harekat birlikleri de sınıra sevk edilmiş durumda... Sınırda yaşanan insanlık dışı anları A Haber canlı yayında görüntüledi. İşte Yunanistan sınırındaki son dakika gelişmeleri ve kaos görüntüleri...

Giriş Tarihi: 29.2.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 13:42 ABONE OL
SON DAKİKA! Mültecilere Yunanistan'dan insanlık dışı saldırı! Ses ve gaz bombaları, barikatlar...

Türkiye, İdlib'deki alçak saldırıya misli ile yanıt vermeye devam ederken haberine göre yaşananların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ardından mültecilerin yolculuğu için sınır kapısı açıldı. Mülteci konusunda Türkiye'ye yeterli desteği göstermeyen Avrupa ülkeleri karar sonrası büyük panik yaşarken, ve Bulgaristan sınırı karıştı. Türkiye'den kara ve deniz yolu ile Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerin sayısı on binler ile ifade ediliyor. En büyük hareketlilik ise Yunanistan - Türkiye kara geçişi olan 'nda yaşanıyor. Yunanistan mültecileri kabul etmemek için insanlıkdışı uygulamaları hayata geçirdi. A Haber binlerce mülteci ile Yunanistan arasında yaşananları anbean görüntüledi. İşte son dakika görüntüleri…

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SON DAKİKA! Mültecilere Yunanistan'dan insanlık dışı saldırı! Ses ve gaz bombaları, barikatlar...
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