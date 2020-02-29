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Son dakika: Başkan Erdoğan Ruhani ve AB Konseyi Başkanı ile görüştü

Gelen son dakika gelişmesine göre Başkan Erdoğan, Hasan Ruhani ile görüştü. Yapılan telefon görüşmesinde başta İdlib krizi olmak üzere bölgesel meseleler ve ilişkiler de ele alındı. Başkan Erdoğan ayrıca AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.2.2020 19:20 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 20:13 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve AB Konseyi Başkanı ile görüştü

Son dakika... Başkan Erdoğan'ın İdlib diplomasisi devam ediyor. Yoğun telefon trafiği ile devlet başkanlarıyla görüşmeler yapılıyor. Başkan Erdoğan son olarak gelen bilgilere göre İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. İkilinin görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN AB KONSEYİ CHARLES MİCHEL İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederken, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve AB Konseyi Başkanı ile görüştü
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