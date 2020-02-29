SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a çok sert sözler: Utanmadan gaz bombası atıyorlar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de yaşayan göçmenlerin Avrupa'ya gitmek için sınıra hareket etmesine ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

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Çavuşoğlu, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın! Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU İDLİB DİPLOMASİSİNDE YAŞANAN AYRINTLARI PAYLAŞTI

"Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki Mart'ın ilk haftasında Putin ile sn. Cumhurbaşkanımız görüşme yapacak. Hem masada hem sahada ne gerekiyorsa yapıyoruz."

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"Diğer taraftan Rusya zaten açık bir şekilde Rusya'ya destek veriyor. Rejimin saldırılarını durdurmazsa bize 3 milyon insan gelecek. Biz bu yükü bugüne kadar yalnız çektik. AB ise sözünü kısmen tutabildi. Toplamda yüzde 10'unu tutabildi. Bu işin insanı bir boyutu var. Ayrıca bize ekonomik maliyeti de var. Ama artık uluslararası toplumun da bu konuya çok daha duyarlı olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere birçok görüşmeler yapıyoruz. Bu konu hassas bir konu. Biz bu alanda kararlılığımızı devam ettireceğiz. Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz. Artık bu süreçten geri dönmek olmaz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak."

"RUSYA'NIN DİREKT OLARAK HEDEF ALDIĞINI SÖYLEYEMEYİZ AMA RUSYA DESTEKÇİLERDEN BİRİ"

Resmi temasları kapsamında Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilere verdiği röportajda İdlib'te süren gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve İdlib'teki durumun bir felakete dönüştüğünü belirterek, "Rejim ve destekçilerinin saldırganlığı giderek artıyor. Sivilleri, hastaneleri, okulları ayırt etmeksizin bombalıyorlar ve askerlerimizi de hedef alıyorlar" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Rusya'nın İdlib'teki saldırıdaki rolüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Rusya'nın direkt olarak hedef aldığını söyleyemeyiz ama Rusya destekçilerden biri" ifadelerini kullandı.

"BU SORUN ANCAK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE PUTİN'İN GÖRÜŞMESİYLE SONUCA BAĞLANABİLİR"

Rusya ile İdlib'te kalıcı ve bağlayıcı bir ateşkes için çalışmaların yürütüldüğünün altını çizen Çavuşoğlu, "Rus heyetiyle dün Ankara'da görüşüldü. Ancak sorunun yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin görüşmesiyle sonuca bağlanabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.



Suriye, Libya ve Yemen'deki durumun ve Afganistan'daki ateşkesin, herkes için endişe kaynağı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, imzalanan barış anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çavuşoğlu, anlaşmanın bir an önce Afganistan'da barışı sağlamasını umduğunu ifade etti.

YUNANİSTAN'DAN AKILALMAZ SALDIRILAR

Türkiye'nin sınırları açma kararının ardından on binlerce mülteci Pazarkule Sınır Kapısı'na dayandı. Mülteciler Yunanistan'ın insanlık dışı muamelesine maruz kalırken, direnişine devam etti. Binlerce mültecinin üzerine gaz bombası, ses bombası, plastik mermi atıldı. Yetmedi jiletli barikatlar kuruldu. Yetmedi, özel harekat ve komandolar ile müdahale edildi. Yunanistan'ın saldırılarında çok sayıda mülteci yaralandı. Yaralananların içinde çocuklar da yer alıyor. Birçok mülteci kaçak yollardan botla ve yüzerek Yunanistan'a geçti.