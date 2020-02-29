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! 'nin alçak saldırısının ardından İçişleri Bakanı ilk kez konuştu!

haberi... İçişleri Bakanı , 'nin Suriye'deki alçak saldırısında şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur'u arayarak taziye dileklerini iletti. Soylu şehit babasına, "Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır." derken, baba Bağatur, "Vatan sağolsun" yanıtını verdi.

Giriş Tarihi: 29.2.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 09:42 ABONE OL
SON DAKİKA! Esad Rejimi'nin alçak saldırısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez konuştu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur ile cep telefonunda görüşerek başsağlığı diledi.

Sason ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanan Bağatur için ilçe merkezinde taziye çadırı kuruldu.

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"KANLARI YERDE KALMADI, KALMAYACAK"

Taziyeye katılan yakınlarıyla cep telefonuyla görüşen Bakan Soylu, daha sonra şehit Bağatur'un babası Mehmet Bağatur ile de konuştu.

Bakan Soylu, taziye dileklerini ileterek, "Allah rahmet eylesin, Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"VATAN SAĞOLSUN"

Bakan Soylu'ya teşekkür eden baba Bağatur ise "vatan sağolsun" dedi.

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SON DAKİKA! Esad Rejimi'nin alçak saldırısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez konuştu!
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