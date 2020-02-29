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Son dakika: Göçmenler sınırlara akın ediyor! 'a gitmek için toplandılar

Son dakika gelen bilgilere göre Avrupa ülkelerine gitmek isteyen ’nin çeşitli illerinde bulunan göçmenler, ’a gitmek için ’nin İpsala ilçesine akın ediyor.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.2.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 14:50 ABONE OL
Son dakika: Göçmenler sınırlara akın ediyor! Yunanistan'a gitmek için toplandılar
Bir önceki günün akşam saatlerinde İpsala'ya gelen göçmenler, yakalandıkları yağmurun ardından geceyi şehir merkezinde geçirdi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ise sınır kapılarına yöneldi.

ÖNCE YUNANİSTAN ARDINDAN...

Yüzlerce düzensiz göçmen, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin bir çok noktasından Türkiye- Yunanistan sınırını aşıp önce Yunanistan, ardından da Avrupa ülkelerine gitmek üzere yola çıktı.

İçlerinde kadın ve çocukların bulunduğu yüzlerce kişi, sınırlarda bir süre bekleyip hazırlandıktan sonra zorlu yürüyüşlerine başladı.

Günlerdir yollarda olan göçmenler, "Buraya kadar geldik artık geri dönemeyiz" diyerek sınırlara doğru ilerliyor.
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Son dakika: Göçmenler sınırlara akın ediyor! Yunanistan'a gitmek için toplandılar
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