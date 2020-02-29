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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu ülkeden ayrılan sayısını açıkladı

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üzerinden Türkiye'den Avrupa'ya gitmeye çalışan sayısını açıkladı. Bakan Soylu'nun son dakika olarak yaptığı paylaşımda, "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776" açıklaması yer aldı. Yunan polisi sınıra gelen göçmenlere yönelik gaz bombası attı. İşte göçmenlerle ilgili son dakika gelişmeleri...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.2.2020 21:32 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 21:57 ABONE OL
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu ülkeden ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden Avrupa'ya doğru çıkan göçmenlerin toplam sayısını açıkladı. Bakan Soylu 21:02 itibarıyla Edirne üzerinden göçmen sayısının 36 bin 776 olduğunu söyledi. Son dakika gelişmesini detayları...

BAKAN SOYLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı. Soylu, "Saat 21.02 itibariyle Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 36 bin 776" ifadelerini kullandı.

YUNAN ASKERLERİ GAZ BOMBASI KULLANDI

Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler ardında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri, Yunan askerleri zaman zaman gaz bombası atarak dağıtmaya çalışıyor. Tel örgüleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan göçmenler ise Yunan askerlerini taşla karşılık veriyor. Yunan askerlerinin müdahalesi nedeniyle gerginlik sürüyor. Gazlı müdahale havadan da fotoğraflandı.

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu ülkeden ayrılan göçmen sayısını açıkladı
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