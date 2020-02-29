Son Dakika haberi: İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri duyuruluyor! Türkiye İdlib'de şehit olan askerlerine ağlıyor

Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından gelen son dakika açıklamasının ardından Suriye'de askerlerimize karşı yapılan alçak saldırı sonucunda hayatını kaybeden 33 İdlib şehitleri isimleri ile beraber duyuruldu. Ailelerine şehadet haberleri giden Mehmetçiklerimiz son yolculuklarına uğurlanırken aileleri, sevenleri ve tüm Türkiye yasa boğuldu. İdlib'deki şehitlerin isimleri ve kimlikleri geçtiğimiz gün açıklanmaya başlarken son olarak bugün de Suriye'den bir acı haber geldi. İşte son dakika haberi ile gelen İdlib şehitleri isimleri…

İDLİB ŞEHİTLERİ İSİMLERİ...

Suriye'nin İdlib kentinde katil Esed rejiminin yaptığı hain hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. İşte saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin isimleri...

ALİ TAŞÖZ – PİYADE UZMAN ONBAŞI – KAYSERİ

HALİL İBRAHİM AKKAYA - PİYADE UZMAN ONBAŞI – GAZİANTEP

CUMA BAĞATUR – TANK SÖZLEŞMELİ ER – BATMAN

GÜVEN KURTULMUŞ – BİTLİS

TURGUT BURKAY KORKMAZ – ANTALYA

AHMET ALPASLAN – İZMİR



EMRE BAYSAL – MANİSA

RECEP BEKİR – HATAY

AHMET SAYGILI – KAHRAMANMARAŞ

İBRAHİM TÜZEL – MERSİN

SELMAN CANKARA – ADANA

SÜLEYMAN ŞAHİN – PİYADE YÜZBAŞI – AFYONKARAHİSAR

TOLGA CAN YILMAZ – MUĞLA

ADEM AKIN – TOKAT

ALİ TURGUT – UŞAK

BAYRAM OLGUN – PİYADE TEĞMEN – KONYA

TAYFUN PEKEL – İSTANBUL

AKİF AKÇADAĞ – KAHRAMANMARAŞ

EMİN YILDIRIM – HATAY

MEHMET ORHAN – ADIYAMAN

MEHMET MUHAMMET AKAY – MERSİN

BİRHAN ER – TEKİRDAĞ

OSMAN AK – MERSİN

MUSTAFA BAYRAKDAR – HATAY

BATUHAN TANK – OSMANİYE

MUHARREM ÖĞÜTCÜ – BİNGÖL

NİHAT KARA - KIRKLARELİ