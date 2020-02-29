Son Dakika haberi: İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri duyuruluyor! Türkiye İdlib'de şehit olan askerlerine ağlıyor

Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından gelen son dakika açıklamasının ardından Suriye'de askerlerimize karşı yapılan alçak saldırı sonucunda hayatını kaybeden 33 İdlib şehitleri isimleri ile beraber duyuruldu. Ailelerine şehadet haberleri giden Mehmetçiklerimiz son yolculuklarına uğurlanırken aileleri, sevenleri ve tüm Türkiye yasa boğuldu. İdlib'deki şehitlerin isimleri ve kimlikleri geçtiğimiz gün açıklanmaya başlarken son olarak bugün de Suriye'den bir acı haber geldi. İşte son dakika haberi ile gelen İdlib şehitleri isimleri…
Suriye'nin İdlib kentinde katil Esed rejiminin yaptığı hain hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. İşte saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin isimleri...
ALİ TAŞÖZ – PİYADE UZMAN ONBAŞI – KAYSERİ
HALİL İBRAHİM AKKAYA - PİYADE UZMAN ONBAŞI – GAZİANTEP
CUMA BAĞATUR – TANK SÖZLEŞMELİ ER – BATMAN
GÜVEN KURTULMUŞ – BİTLİS
TURGUT BURKAY KORKMAZ – ANTALYA
AHMET ALPASLAN – İZMİR
EMRE BAYSAL – MANİSA
RECEP BEKİR – HATAY
AHMET SAYGILI – KAHRAMANMARAŞ
İBRAHİM TÜZEL – MERSİN
SELMAN CANKARA – ADANA
SÜLEYMAN ŞAHİN – PİYADE YÜZBAŞI – AFYONKARAHİSAR
TOLGA CAN YILMAZ – MUĞLA
ADEM AKIN – TOKAT
ALİ TURGUT – UŞAK
BAYRAM OLGUN – PİYADE TEĞMEN – KONYA
TAYFUN PEKEL – İSTANBUL
AKİF AKÇADAĞ – KAHRAMANMARAŞ
EMİN YILDIRIM – HATAY
MEHMET ORHAN – ADIYAMAN
MEHMET MUHAMMET AKAY – MERSİN
BİRHAN ER – TEKİRDAĞ
OSMAN AK – MERSİN
MUSTAFA BAYRAKDAR – HATAY
BATUHAN TANK – OSMANİYE
MUHARREM ÖĞÜTCÜ – BİNGÖL
NİHAT KARA - KIRKLARELİ