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provokasyon yaptılar! 4 kişi gözaltında

Son dakika gelen bilgilere göre 'te provokasyon yaptıkları tespit edilen 26 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.2.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 09:19 ABONE OL
Sosyal medyada provokasyon yaptılar! 4 kişi gözaltında

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasıyla ilgili sosyal medyada halkı galeyana getirmek amacıyla asılsız paylaşımlarda bulunan 26 kişi tespit edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden 4'ünün gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurum ve organlarını aşağılamak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından adli işlemlere başlanılarak 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Tespiti yapılan diğer şahıslar hakkında işlemler sürmektedir."

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Sosyal medyada provokasyon yaptılar! 4 kişi gözaltında
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