TBMM Başkan Şentop şehit Birhan Er'in cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlerden Uzm. Onb. Birhan Er'in Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camiinde düzenlenen cenaze namazına katıldı.

Öğle namazının ardından büyük bir kalabalık eşliğinde cenaze namazı kılındı.

TBMM Başkanı daha sonra Saray ilçesine geçti. İdlib şehitlerinden Uzm. Onb. Nihat Kara için Tekirdağ Saray ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze namazı öncesi şehidin ağabeyi Suat Kara, kardeşi ile ilgili duygu yüklü bir konuşma yaptı. Hafız olduğunu söyleyen SUat Kara kardeşi ile çocukluk anılarından bahsetti.

Şehit ağabeyinden cenazede duygusal konuşma | Video

Tbmm Başkanımız Mustafa Şentop, son olarak Tekirdağ'ın 3. Şehidi için Ergene'ye geçti; İdlib şehitlerinden Şehit P. Uzm. Onb. Recep Bekir için Abdülkadir Geylani Camiinde kılınan cenaze namazına katıldı. Askeri kortej eşliğine Şehidin defnedildiği mezarlığa kadar yürüdü.