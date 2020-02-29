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Teröristlerin tuzağı engellendi

Siirt'te /KCK'lı teröristler tarafından kırsal alana döşenen el yapımı , güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi

Giriş Tarihi: 29.2.2020 ABONE OL
Teröristlerin tuzağı engellendi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz ve planlı çalışmalar neticesinde Eruh ilçesine bağlı Yedi Yaprak köyü kırsalında mayın-el yapımı patlayıcı döşendiği duyumu üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen duyum üzerine icra edilen Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın 2020/30 operasyonunda Gemi Tepe bölgesinde bir adet mayın-el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Tespit edilen mayın-el yapımı patlayıcı düzeneği, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.

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Teröristlerin tuzağı engellendi
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