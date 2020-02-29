Yerle bir ettik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Astana ve Soçi Mutabakatı kararları ile konuşlandığı İdlib'de Esad rejimi tarafından kalleş bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Mehmetçik'in tabur olarak kullandığı iki bina vuruldu. 33 askerimiz şehit olurken, 32 askerimiz yaralandı. TSK anında karşılık vererek şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı.

Van, Batman ve Adana'dan kaldırılan 30 SİHA, küçük oldukları için Rus yapımı S-300 hava savunma sistemince farkedilmeyince rahatlıkla Suriye tarafına geçti. SİHA'lar ilk olarak hava savunma sistemi içinde olan rejime ait 8 füzeli mobil sistemi olan SA-17 ve iki adet çift namlulu, paletli ve tekerli araçların üzerine entegre edilebilen SA-22 sistemlerini vurdu. Rejimin gözlerini kör eden SİHA'lar her defasında taşıdıkları 4 mühimmatla önceden belirlenen hedefleri bir bir vurdu.

Son dakika: Suriye'de TSK rejim hedeflerini yerle bir etti! 200'ü aşkın hedef vuruldu, 329 rejim askeri öldürüldü! | Video

F-16'LAR SINIRDA

Bu sırada Diyarbakır 1. Ana Jet, Konya 3. Ana Jet ve Amasya Merzifon'daki 5. Ana Jet Üssü'nden F-16'lar Suriye sınırına gönderildi. F-16'lar sınırdan özel bomba kitleriyle belirlenen hedefleri ateş altına aldı.

SİHA'ların dışında kara destek birimleri ve obüslerle de belirlenen hedeflere bomba yağdırıldı.

Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, bir karargah binası vuruldu. Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan bir kimyasal harp tesisi de imha edildi. Toplam 329 rejim askeri etkisiz hale getirildi.



BİR ACI HABER DAHA

İdlib'den dün bir acı haber daha geldi. Rejimin topçu saldırısında bir asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Bunun üzerine rejim hedefleri bir kez daha ateş altına alındı. 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, 56 rejim unsurunun daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek "Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" ifadesine yer verildi.







SİHA'LAR MİNİ AKILLI MÜHİMMAT İLE VURDU

SİHA'lar 150 kilometre haberleşme menzili bulunan ve ROKETSAN tarafından üretilen Mini Milli Mühimmat MAM-L ile MAM-C füzelerinin kullandı. MAM-L düşük ağırlığı ile SİHA'lar, hafif taarruz uçakları ve ağırlığın kritik olduğu hava-yer görevlerinde aktif kullanılıyor. 25 kilogram ağırlığında olmasına karşılık zırhlı araçları delici kabiliyette. MAM-C füzeleri ise hafifliği ve 1 metreden kısa boyuyla yüksek vuruş hassasiyetine sahip.