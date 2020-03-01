Başkan Erdoğan, İstanbul’da şehit cenazesine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde İdlib şehidi Uzm. Çvş. Emre Baysal'ın cenaze törenine katıldı.Cenazede konuşan Başkan Erdoğan, "Şu anda Suriye'de, belki Libya'da, belki çok daha farklı yerlerde, geçmişte nasıl bu mücadeleyi vermişsek bundan sonra da yine aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" dedi. Şehidin acılı ailesi, yakınları, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, askeri personeller ve emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaşın da katıldığı cenazeye İdlib'deki saldırıda yaralanan bir asker arkadaşının da bulunması dikkat çekti. 25 yaşında şehit düşen Baysal dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan vatandaşlar 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye sloganlar attı. Cenazede halka seslenen Başkan Erdoğan, "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz'. Sandukada Emre kardeşimiz bize bu haliyle sesleniyor" dedi. Başkan Erdoğan, şehidin tabutuna omuz verdi. Kılınan namazın ardından şehidin cenazesi Sancaktepe Eski Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.

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