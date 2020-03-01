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Emine Erdoğan: Milletçe başımız sağ olsun

Giriş Tarihi: 1.3.2020 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esad rejiminin saldırıları sonucu İdlib'de şehit olan askerlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Emine Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'den gelen acı haberler yüreğimizi yaktı." ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, şunları kaydetti: Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Allah'ın izniyle, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Rabbim ülkemizi korusun. Milletçe başımız sağ olsun.
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Emine Erdoğan: Milletçe başımız sağ olsun
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