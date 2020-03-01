Erdoğan ve Putin’den kritik İdlib görüşmesi

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'nin İdlib bölgesinde 36 askerin şehit edilmesinin ardından Türkiye ile Rusya arasındaki diplomasi trafiği de hız kazandı. Türk ve Rus heyetlerin üç tur halinde görüşmelerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelecek.Kremlin, görüşmenin 5 veya 6 Mart'ta Moskova'da gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Erdoğan görüşmede, Suriye rejiminin Soçi mutabakatına uymaya mecbur edilmesi gerektiği mesajını verecek. Türk diplomatik kaynakları ise iki liderin görüşmesinin 5 Mart'ta olabileceğini belirtti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yabancı gazetecilerin İdlib'de ateşkes sağlanmasına ilişkin sorusu üzerine "Görünüşe göre bu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesiyle sağlanabilir. Bunun için çalışıyoruz ve bu görüşme martın ilk haftasında olacak" diye konuştu.Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'la Patriot hava savunma sistemi sağlanması konusunu görüşüp görüşmedikleri sorusuna "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile (Suriye bağlamında) birçok görüşme yapıyoruz ve tam olarak sizin atıf yaptığınız konuyu da konuşuyoruz" dedi.