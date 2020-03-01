İran destekli 21 militan öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği operasyonlarda İran destekli 21 teröristin öldürüldüğü bildirildi. İran'ın Kum kentindeki Şii dini medreselere ait Hawzahnews sitesinin haberine göre, İdlib'de dün Zeynebiyyun Tugaylarına bağlı 18 ve Fatımiyyun Tugaylarına bağlı 3 militan öldürüldü. Öldürülenler için Kum kentindeki Fatıma-i Masume Türbesi'nde bugün cenaze töreni düzenleneceği ve Masume Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı. Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı teröristler, en yoğun şekilde Deyrizor'da ve Halep'te varlık gösteriyor.