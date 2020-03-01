İran’dan Rusya’sız zirve teklifi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ruhani, Türkiye'ye Rusya'nın yer almadığı bir Türkiye-İran- Suriye ortak zirvesi teklifinde bulundu. Görüşmede İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı. Başkan Erdoğan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir telefon görüşmesi yaptı. İdlib'de derinleşen insani krize işaret eden Başkan Erdoğan, rejimin saldırılarına karşı kolektif tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.