MHP’den teşkilatlara son dakika ‘İdlib’ uyarısı: Kışkırtmalara ve kara propagandaya gelmeyin

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İdlib'de Esad rejiminin hava saldırısı sonrasında şehit olan askerlerimiz üzerinde sosyal medyada manipülasyon yapan trollere karşı anında harekete geçildi. Gerçek dışı ve provokatif paylaşımlar yapan hesaplara yönelik soruşturma başlatıldı. Bunun yanı sıra toplumun bilik ve bütünlüğünün hazmedemeyen odaklar kargaşa yaratmak için kirli hesaplarını da devreye soktu. Türk milleti ise devletiyle bir ve bütün halinde hareket ederek Türkiye üzerinde hesap yapanların oyunlarını bozdu.

MHP'DEN TEŞKİLATLARA GENELGE

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, il başkanlıklarına genelge gönderdi. Genelgede, İdlib kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik düzenlenen saldırılarda 34 askerin şehit olduğunu, birçok askerin de yaralandığını hatırlattı. Saldırının, Rusya'yla ilişkilerini kullanan Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiğini belirten Yalçın, "Suriye rejimi, bu alçakça saldırıyla sadece kendi ülkesinde insanüstü çabalarla ekilen umut tohumlarını kurutmamış, aynı zamanda hem bölgenin, hem de dünyanın barış ve sükûnunu tehlikeye sokmuştur. Barış ve ateşkes gayretlerine darbe vuran bu saldırı, Suriye'nin akıbetini daha da belirsizleştirdiği gibi, soğuk savaş sonrasında kendine konsept arayan yeni küresel yapılanma çabalarını da sekteye uğratmış, dünya; topyekûn bir konvansiyonel savaş uçurumunun eşiğine gelmiştir. Astana ve Soçi mutabakatlarının altında imzası bulunanlar, bu yükümlülüklerini kısa sürede unutmuştur" dedi.