Son dakika: İdlib'de SU-24 savaş uçağı böyle düşürüldü! Esad rejimine darbe üstüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri şehitlerimizin intikamını misliyle almaya devam ediyor. Esad güçlerine ait tüm hedefler ateş altına alınırken rejim unsurları iyice köşeye sıkıştı. Bugün öğleden sonra ise rejime ait 2 savaş uçağının düşürüldüğü duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Suriye İdlib'te rejime ait 2 Su-24 tipi savaş uçağı böyle düşürüldü! | Video

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 bin 212 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyururken bir son dakika haberi daha geldi. Esad rejimine ait 2 SU tipi savaş uçağının düşürüldüğü duyuruldu. Savaş uçaklarının düşürülme anına ait görüntüler de ortaya çıktı