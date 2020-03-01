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: İdlib'de SU-24 savaş uçağı böyle düşürüldü! Esad rejimine darbe üstüne darbe

Bahar Kalkanı Harekatı'nda Esad rejimi ve destekçilerine darbe üstüne darbe vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 uçak düşürülmüştür" denildi. Rejim güçlerine ait 2 uçağın düşürülme görüntüsü de ortaya çıktı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 1.3.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 16:57 ABONE OL
Son dakika: İdlib'de SU-24 savaş uçağı böyle düşürüldü! Esad rejimine darbe üstüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri şehitlerimizin intikamını misliyle almaya devam ediyor. Esad güçlerine ait tüm hedefler ateş altına alınırken rejim unsurları iyice köşeye sıkıştı. Bugün öğleden sonra ise rejime ait 2 savaş uçağının düşürüldüğü duyuruldu. , "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Suriye İdlib'te rejime ait 2 Su-24 tipi savaş uçağı böyle düşürüldü! | Video

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 bin 212 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyururken bir haberi daha geldi. Esad rejimine ait 2 SU tipi savaş uçağının düşürüldüğü duyuruldu. Savaş uçaklarının düşürülme anına ait görüntüler de ortaya çıktı

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Son dakika: İdlib'de SU-24 savaş uçağı böyle düşürüldü! Esad rejimine darbe üstüne darbe
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