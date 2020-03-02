2 bin 212 rejim askerı öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Türkaskerlerine yapılan kalleş saldırıdan bu yana 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/ obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile ilgili de "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Tek niyetimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesi, durdurulması. Rusya'nın garantör ülke olarak 'rejimin yapacağı saldırılardan sorumlu değiliz' gibi bir açıklamayı kabul edilebilir bulmuyoruz. Garantör ülkeler olarak Soçi Mutabakatı'nın tüm şartlarının yerine getirilebilmesi için her türlü gayreti göstermeliyiz" diye konuştu.