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SON DAKİKA: suç örgütü davasında mide bulandıran sözler! Ağlayarak uğradığı tecavüzü böyle anlattı

organize suç örgütüne yönelik davadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 73'ü tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 60. duruşmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuksuz sanık Ç.Ç'nin savunması alındı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak cezaevinden tahliye edilen tutuksuz Ç.Ç., savunmasında örgütün iç yüzünü gözler önüne seren çarpıcı ifadeler kullandı. Ç.Ç., sanık Borak Yıldız ile tanıştıktan sonra başına gelenleri anlatırken Adnan Oktar'ın gözleri önünde iki kişinin tecavüzüne uğradığını söyledi. İşte, mide bulandıran son dakika haberinin detayları...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 19:31 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 19:32 ABONE OL
SON DAKİKA: Adnan Oktar suç örgütü davasında mide bulandıran sözler! Ağlayarak uğradığı tecavüzü böyle anlattı

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran organize suç örgütü davasından son dakika haberleri peş peşe geliyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Ç.Ç'nin de bulunduğu 3 tutuksuz sanık ile bazı müştekilerle tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak cezaevinden tahliye edilen tutuksuz sanık Ç.Ç. savunma yaptı.

İşte Adnan Oktar suç örgütünün çirkin yüzü!

AĞLAYARAK UĞRADIĞI TECAVÜZÜ BÖYLE ANLATTI

Edinilen son dakika bilgisine göre, savunması sırasında zaman zaman ağladığı görülen sanık Ç.Ç, 2012 yılında 15 yaşındayken dershaneye giderken, şu anda tutuklu olan sanık Bora Yıldız ile tanıştığını söyledi.

Yıldız'ın kendisini "reklam ajansı sahibi" olarak tanıttığını anlatan Ç.Ç, "Ben de o dönem spiker olmayı çok istiyordum. Çok iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Bora Yıldız ile görüşmeye başladık. Sonrasında sevgili olduk." dedi. Tutuksuz sanık Ç.Ç., sözlerinin devamında Adnan Oktar'ın gözlerinin önünde iki kişinin tecavüzüne uğradığını aktarırken anlattıkları kan dondurdu.
Ç.Ç, sonraki dönemlerde henüz reşit değilken Bora Yıldız'ın "ağabeyim' ve "babam" diye bahsettiği Adnan Oktar ile tanıştırılmaya götürüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

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SON DAKİKA: Adnan Oktar suç örgütü davasında mide bulandıran sözler! Ağlayarak uğradığı tecavüzü böyle anlattı
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