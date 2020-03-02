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Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı!

Merkez Yürütme Kurulu (), Türkiye ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı. MYK'da önemli gündem maddeleri olduğu belirtiliyor.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 16:26 ABONE OL
AK Parti MYK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 16.00'da başladı.

ÇIKIŞTA ÇELİK'İN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik'in basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Biir önceki MYK toplantısı 2 saat sürmüş ve Çelik, FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda önemli açıklamalar yapmıştı.

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AK Parti MYK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı!
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