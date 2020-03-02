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derhal harekete geçmeli’

Giriş Tarihi: 2.3.2020 ABONE OL
iletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrılan mülteci sayısının artış gösterebileceğini bildirdi. Altun, şöyle konuştu: "Türkiye, İdlib'den daha fazla mülteci kabul edemez. Bununla birlikte düzensiz göç akışına karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Avrupa ve diğer ülkeler, bu muazzam zorluk karşısında derhal harekete geçmelidir. Bütün bunları kendi başımıza yapmamız beklenemez. Suriyeli kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi. Kalmak isterlerse kalabilirler. Gitmek isterlerse de gidebilirler. Sadece mültecilerin Türkiye'den ayrılmasını engellememe yönünde politika değişikliğine gittik. Birkaç bin mülteciyle ne yapılacağı konusunda anlaşamayanlar, 3.7 milyon mülteci barındıran ülkemizi 'yeter artık' dediği için eleştirmeye cüret ediyor. Bu, utanç verici bir iki yüzlülükten başka şey değil." AA
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‘Avrupa derhal harekete geçmeli’
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