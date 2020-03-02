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Bakan Koca'dan önlemleri açıklaması

, yeni tip koronavirüse karşı Türkiye'yi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ettiklerini belirterek, İran, Irak ve Gürcistan sınırlarında alınan önlemleri açıkladı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 11:00 ABONE OL
Bakan Koca'dan koronavirüs önlemleri açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yeni tip koronavirüse karşı İran, Irak ve Gürcistan sınırlarında alınan önlemleri açıkladı. İran ile sınırların 23 Şubat'ta karşılıklı olarak kapatıldığını belirten Bakan Koca, "Irak ile karayolu geçişlerimiz ise karşılıklı olarak kapatılmıştır. Uygulama, mevcut koşullara bağlı ve geçicidir. İran, Irak ve Gürcistan ile olan 8 sınır kapımızda ise sahra hastanelerimiz kurularak üst düzey önlemler alınmaktadır. Ambulanslarımız ve ekiplerimiz, UMKE araçlarımız, lojistik araçlarımız sınır bölgelerinde görev başındalar. Yeni koronavirüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz" dedi.

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Bakan Koca'dan koronavirüs önlemleri açıklaması
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