Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: "Şehitler Tepesi sözlerini eğer bilerek söylediyse..."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il danışma kurulu toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İdlib ile ilgili detaylı değerlendirmede bulunurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, 'Millet İttifakı iktidarında şehitler tepesi boş kalacak' diyen Kılıçdaroğlu'nun 'şehit ve şehadet' kelimelerinin anlamını bilmediğini söyledi. Erdoğan, "Bilerek söylediyse çok daha vahimdir" dedi.

Erdoğan, CHP'nin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlattı, "Sen kendi partinin geçmişinden bir habersin" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: BİLEREK SÖYLEDİYSE ÇOK DAHA VAHİM

Kılıçdaroğlu'nun 'Şehitler tepesi boş kalacak' ifadelerinin yanlış olduğunu söyleyen Erdoğan, "Esad ile savaşa girersek banko Esad'ın safında dururum diyen bir zihniyet var. Şehitler tepesi boş kalacak diyen muhalefet lideri de bu zihniyettendir. Biz bilmeyerek söylediğini düşünüyoruz. Bu zat şehitler tepesinin ne anlama geldiğini bilmiyor. Eğer bilerek söylüyorsa daha vahimdir." dedi.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN O SÖZLERİNİ HATIRLATTI: PARTİNİN GEÇMİŞİNİ BİLMİYORSUN

Sık sık Atatürk'ün partisi vurgusu yapan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na tepkisini sürdüren Erdoğan, "Sen kendi geçmişini bile bilmiyorsun. İkide bir bu partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür diyorsun. Gazi Mustafa Kemal ne diyordu, 'Ben size ölmeyi emrediyorum'. Sen kendi partinin geçmişinden bile bir habersin. Biz bu mücadeleyi bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Bay Kemal. Sen şehitliği bilmezsin. Sen şehitliği anlamazsın. Sende o iman da yok." diye konuştu.

"15 TEMMUZ'U TELEVİZYONDAN İZLEYEN BİRİ ANLAYAMAZ"

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden darbe girişimini takip ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Ülkemizin bağımsızlığı, birliği için hayatını kaybeden herkes şehittir. Özellikle de cephede mücadele edenler. Şuheda makamına yükseldikleri konusunda en ufak bir şüphemiz yoktur. 15 Temmuz'da milletimiz sokaklarda şehit olurken televizyon karşısından izleyen birine bunları anlatmak elbette zordur." dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'şehitler tepesi boş kalmayacak' sözlerine tepki göstererek, "Şehitler tepesi boş kalmayacak diyor. Ben buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet ittifakının iktidarında şehitler tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmeyecek. Yazık günah değil mi askerimize?" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan ve siyaset dünyasından büyük tepki gelmişti. Kılıçdaroğlu konuya ilişkin bir yorumda bulunmadı.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti il danışma meclis toplantısında önemli açıklamalar | Video