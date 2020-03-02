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İdlıb'deEsad rejimin bombardımanından kaçanlar Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etti. Çadır kamplarında yer kalmadığı için yüzbinlerce kişi zeytin ağaçlarının altına, yol kenarlarına ve dağınık kamplara yerleşti. Halep'in batı kırsalından iki hafta önce göç eden Abdullah İbrahim, "Haftalardır kalacak bir yer bulamadık. Türkiye'nin buraya yeni bir çadır kamp yapacağını öğrenince buraya geldik. 3 gündür arabada yatıyoruz. 10 gün önce doğan bir bebeğim var. Esad rejimi bizi teröristiz diye bombalıyor. Bu çocuklar mı terörist. Sadece ailemle birlikte güzel bir hayat yaşamayı istiyorum" diye konuştu. Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) İdlib'den kaçan siviller için kurduğu çadır kampa Ebu Ömer "5 çocuğum var. Ölürsem onlara kim bakacak. Haftalardır perişan haldeyiz. Türkler'den başka sahip çıkanımız yok. Türk halkının bizim için yaptıklarını asla unutmayacağız" dedi.