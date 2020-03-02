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’de operasyonu: 13 gözaltı

’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne () yönelik yapılan operasyonda aralarında 1 muvazzaf uzman çavuşun da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 17:01 ABONE OL
Denizli’de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde yapıldı. Yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında sabit ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 KHK kapsamında ihraç olan araştırma görevlisi, 1 askeri okuldan ilişiği kesilen, 1 emekli astsubay olmak üzere 5 şahıs ile yine terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama emri olan 8 şüpheli olmak üzere toplam 13 şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Denizli’de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
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