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Kemal ’nun elini sıkmadı

'da şehit 'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal , MHP Genel Başkanı 'nin tepkisiyle karşılaştı.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 ABONE OL
Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmadı
Ankara'da şehit Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepkisiyle karşılaştı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu ile el sıkışmadı. Ellerini ceplerinden çıkarmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na başıyla selam vermekle yetindi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, kanlı Esad rejiminin propaganda malzemesi de oldu. Esad'a bağlı sözde gazeteci Nidal Sabeh, Twitter hesabından, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin Suriye politikasını ve zulümden kaçan Suriyelilere kapılarını açmasını eleştiren bir konuşmasını Arapça alt yazılı paylaştı. Sabeh, "Müttefikimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinle. Türkiye tamamen karanlık değil. Makul, temiz sesler var" ifadesini kullandı. ANKARA
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Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmadı
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