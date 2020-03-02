Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmadı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da şehit Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepkisiyle karşılaştı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu ile el sıkışmadı. Ellerini ceplerinden çıkarmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na başıyla selam vermekle yetindi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, kanlı Esad rejiminin propaganda malzemesi de oldu. Esad'a bağlı sözde gazeteci Nidal Sabeh, Twitter hesabından, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin Suriye politikasını ve zulümden kaçan Suriyelilere kapılarını açmasını eleştiren bir konuşmasını Arapça alt yazılı paylaştı. Sabeh, "Müttefikimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinle. Türkiye tamamen karanlık değil. Makul, temiz sesler var" ifadesini kullandı. ANKARA