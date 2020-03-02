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'de önemli operasyon! 9 isme uyuşturucudan gözaltı

'de düzenlenen operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerden 7'si serbest bırakıldı, 2'si adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 2.3.2020 10:29 ABONE OL
Eskişehir'de önemli operasyon! 9 isme uyuşturucudan gözaltı

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 9 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 6,54 gram sentetik uyuşturucu, 3,75 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 6 tablet, hassas terazi, öğütücü aparat, ruhsatsız tüfek ile 11 kartuş ele geçirildi.

9 GÖZALTI VE İŞLEMLER...

"Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak"tan haklarında işlem yapılan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir'de önemli operasyon! 9 isme uyuşturucudan gözaltı
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