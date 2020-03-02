Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > HDP önündeki babalardan 'Bizi de askere alın' çağrısı

önündeki babalardan 'Bizi de askere alın' çağrısı

Çocuklarının terör örgütü tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 182 gündür İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan babalar, ’de devam eden harekatına gönüllü asker olarak katılmak için Diyarbakır Askerlik Şubesine giderek başvuruda bulundu.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 17:18 ABONE OL
HDP önündeki babalardan 'Bizi de askere alın' çağrısı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden gelerek HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti başlatan babalar, Suriye'nin İdlib bölgesinde başlatılan Bahar Kalkanı harekatına gönüllü asker olarak katılmak istediklerini belirtip Diyarbakır Askerlik Şubesine geldi. HDP önünde evlatlarını terörün elinden kurtarmak isteyen babalar, gönüllü asker olmak için dilekçelerini verdi.

VATAN İÇİN GÖREVE HAZIRIZ

Yapılan başvuru sonrası grup adına basın açıklama metnini okuyan Süleyman Aydın, acılı babalar olarak Diyarbakır Askerlik Şubesinde dilekçe verip tekrar askerliğe alınmaları isteğini beyan ettiklerini kaydetti. Aydın, "Biz her zaman devletimizin, milletimizin, askerimizin yanındayız. Suriye'deki operasyonlar hepimiz için, ülkemizin bekası için yapılıyor. Şehitler verdik, kahrolduk. Bizde evlat nöbeti tutan babalar olarak terör örgütlerine karşı sadece eylemle mücadele etmek istemiyoruz. Bizde İdlib'de Mehmetçiğimizin yanında olmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza, yetkililere sesleniyoruz, sizi de İdlib'e gönderin, Mehmetçiğimizin yanında olalım. Biz vatan için her zaman göreve hazırız" dedi.

Başkan Erdoğan'dan SON DAKİKA açıklaması: Bu bedeli ödeyecekler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
HDP önündeki babalardan 'Bizi de askere alın' çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN