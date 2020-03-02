İBB'de işten atılan işçiler İdlib şehitlerini andı

Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanan işçiler, şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. İBB'de işten çıkartılan işçiler adına konuşan eylem komitesi başkanı Umut Aydoğan, ateşin düştüğü yeri değil, tüm milletin yüreğini yaktığını söyledi. Devletin saldırıya gereken cevabı en ağır şekilde vereceğine inandıklarını belirten Aydoğan, şunları ifade etti:

"BİRLİK BERABERLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ"

"Bizler askerlerimize dua edip, birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha sıkı tutacağız. Çünkü gün birlik günüdür. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkesi, Alevisi diye ayırt etmeden tek yürek olup devletimizin yanında olma gayretinde bulunacağız. Çünkü biz Türk milleti olarak her ne kadar kendi içimizde tartışsak da biliriz ki söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bahar Kalkanı operasyonunda görev yapan tüm askerlerimize kolaylıklar diliyor, 82 milyon olarak yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz."