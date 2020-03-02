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İçişleri Bakanı Soylu: Ülkemizden ayrılan sayısı 117 bini geçti

'den Avrupa topraklarına geçen sayısının 117 bin 677 oldu. Konuyla ilgili son dakika açıklamasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Buna göre 117 binden fazla ülkemizden Avrupa'ya geçti

Giriş Tarihi: 2.3.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 14:32 ABONE OL
İçişleri Bakanı Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bini geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasında, "Bugün itibarıyla ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bini geçti" ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN'IN SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ayrıca mültecilerin Yunanistan'a geçişi ile ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı da açıklama yaptı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Avrupa'ya geçmek üzere lastik botlarla denize açılan göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz hazırlıklı durumda bekliyoruz.

* Deniz yolu ile Yunanistan'a geçmek üzere denize açılan göçmenler, Yunanistan karasularına girdiklerinde, Yunan Sahil Güvenlik Botları tarafından orta hatta sürükleniyor, göçmenlerin botlarının benzin hortumları kesilerek hareket etmelerine engel olunuyor.

* Denizin ortasında hareketsiz halde kalan ve olumsuz deniz koşullarında çaresizliğe terk edilen göçmenlere Sahil Güvenlik Teşkilatı olarak el uzatıyoruz, yaşanan tüm gelişmelere rağmen onları yalnızlığa terk etmiyoruz.

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İçişleri Bakanı Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bini geçti
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