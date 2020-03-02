Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İdlib gazisi Feyyaz Emir baba ocağında

gazisi Feyyaz Emir baba ocağında

’nin kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında yaralanan Bayburtlu asker, baba ocağına geldi. Gazi , baba memleketi olan Taşocağı Köyünde, akrabaları ve komşuları tarafından dualarla karşılandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 10:06 ABONE OL
İdlib gazisi Feyyaz Emir baba ocağında

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin alçak saldırısı sonrasında yaralanan İdlib Gazisi Uzman Çavuş Feyyaz Emir baba ocağında karşılandı. İdlib'de 33 askerimizin şehit düştüğü hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Feyyaz Emir, bir süre Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra Bayburt'a geldi. Uzman Çavuş Feyyaz Emir, Taşocağı Köyünde, akrabaları ve komşuları tarafından dualarla karşılandı. Gazi Emir, şehit olan silah arkadaşlarının ailelerine ve Türk Milletine başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar diledi.

NEVŞEHİR'DE DE GAZİYE VALİ'DEN ZİYARET

Ayrıca İdlib Gazisi Müjdat Duranoğlu da Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tarafından evinde ziyaret edildi.

İdlib'de son dakika: Binlerce insan ölümün eşiğinde! İşte İdlib'den gelen son haberler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HATAY NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
İdlib gazisi Feyyaz Emir baba ocağında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN