İdlib gazisi Feyyaz Emir baba ocağında

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin alçak saldırısı sonrasında yaralanan İdlib Gazisi Uzman Çavuş Feyyaz Emir baba ocağında karşılandı. İdlib'de 33 askerimizin şehit düştüğü hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Feyyaz Emir, bir süre Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra Bayburt'a geldi. Uzman Çavuş Feyyaz Emir, Taşocağı Köyünde, akrabaları ve komşuları tarafından dualarla karşılandı. Gazi Emir, şehit olan silah arkadaşlarının ailelerine ve Türk Milletine başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar diledi.

NEVŞEHİR'DE DE GAZİYE VALİ'DEN ZİYARET

Ayrıca İdlib Gazisi Müjdat Duranoğlu da Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tarafından evinde ziyaret edildi.